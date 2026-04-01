La Xunta pide a las cofradías de Pontevedra con marisqueo a pie "compromiso mutuo" para recuperar sus bancos

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, reunida con los patrones mayores de las cofradías de Pontevedra, a 1 de abril de 2026. - XUNTA DE GALICIA

PONTEVEDRA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, se ha reunido este miércoles con los patrones mayores de las cofradías que cuentan con marisqueo a pie en la provincia de Pontevedra y les ha reiterado la importancia del "compromiso mutuo" para recuperar sus bancos marisqueros.

Así lo ha trasladado en una reunión que ha tenido lugar esta tarde en la sede de la Federación provincial de Cofradías de Pontevedra, en el puerto de Arcade, en Soutomaior. Allí, ha detallado el plan de choque de la Xunta, que movilizará una inversión de 22,7 millones de euros para regenerar los bancos afectados por los temporales y la mortandad de bivalvos.

"Durante esta reunión, también les he trasladado la necesidad de un compromiso mutuo que tienen que tener las dos partes. Por una parte, la Administración gallega, que lo está demostrando con este aporte económico. No dudo de que el compromiso del sector estará al mismo nivel que el nuestro", ha informado Villaverde en un audio remitido a los medios al término del encuentro.

En relación al plan de choque puesto en marcha por la Consellería, la conselleira ha desgranado la articulación de los convenios directos de colaboración con los pósitos, a los que se destinarán 19,2 millones de euros.

De esta forma, estos convenios tienen tres puntos fundamentales: la compensación del trabajo de las personas que personas mariscadores --58 euros por jornada y, para quien realice el máximo de jornadas, 700 mensuales--; la compensación del trabajo de las entidades, y una tercera partida destinada a cubrir los trabajos que no pueden realizar los anteriores.