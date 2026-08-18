La Xunta pone en valor el apoyo a la recuperación de bancos marisqueros con el suministro de semilla

Semilla para la recuperación de bancos marisqueros, en el vivero de O Vicedo (Lugo). - XUNTA DE GALICIA

LUGO 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles V. Suárez, ha visitado este martes las instalaciones del criadero de semilla de moluscos bivalvos de O Vicedo (Lugo) y ha reafirmado el compromiso de la Xunta para garantizar el abastecimiento de suministro continuo de cría al sector marisquero, para acelerar la regeneración y productividad de los bancos.

El criadero cuenta con la dirección y soporte científico del equipo profesional del Centro de Investigacións Mariñas (CIMA) de Ribadeo, y su actividad se enmarca en el proyecto Partbiv, una iniciativa desarrollada dentro de la red Redemar que une administración, comunidad científica y sector productivo.

El plan cuenta con una inversión superior a los 700.000 euros, cofinanciado por la UE y su objetivo es integrar a las personas mariscadoras en todo el ciclo de producción, desde el acondicionamiento de reproductores y cultivo larvario hasta la siembra final en los bancos naturales.

En su visita, la directora xeral ha recordado que el pasado 7 de agosto el DOG publicó la nueva orden de ayudas dotada con 800.000 euros para financiar la adquisición de semilla para repoblar los bancos dañados por los temporales y el descenso de salinidad de comienzos del año. El plazo para la presentación de solicitudes acaba el próximo 14 de septiembre.