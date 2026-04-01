La Xunta reafirma su compromiso con la cadena mar-industria, que es "símbolo" de "Galicia Calidade"

Villaverde esta mañana en Cangas. - XUNTA

VIGO 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha reafirmado este miércoles el compromiso de la Xunta con la cadena mar-industria, al ser un sector "estratégico" y un "símbolo" de "Galicia Calidade".

Así lo ha señalado Villaverde esta mañana en su visita a la empresa Pescados Marcelino, ubicada en el puerto de Aldán, en Cangas (Pontevedra), donde ha puesto en valor que esta compañía lograse integrar todo el proceso de transformación sostenible del mejillón.

Al respecto, la responsable autonómica ha destacado el trabajo de esta empresa familiar, que cuenta con cerca de medio siglo de historia y que, en la actualidad, destina el 60% de la producción de su cocedor a la industria conservera.

Según explica el Ejecutivo autonómico en un comunicado, Pescados Marcelino abarca todos los ámbitos de la cadena productiva y cuenta con un equipo humano que ronda el medio centenar de personas. Gracias a sus bateas y barcos auxiliares, la firma cultiva alrededor de 2.000 toneladas anuales de mejillón.

"El Gobierno gallego reafirma su compromiso con un sector estratégico como es el de la cadena mar-industria, que es un símbolo de nuestra Galicia Calidade", ha incidido Villaverde, subrayando la apuesta "constante" por la innovación, la calidad y la sostenibilidad para seguir siendo competitivos en los mercados internacionales.