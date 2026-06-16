La Xunta reclama una reforma profunda de la Política Pesquera Común que garantice la viabilidad del sector

La conselleira do Mar, Marta Villaverde - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La conselleria do Mar, Marta Villaverde, ha reclamado una reforma profunda de la Política Pesquera Común (PPC) que garantice la viabilidad y la competitividad del sector.

Así lo ha expresado en la Conferencia Sectorial de Pesca y en el Consejo Consultivo de Política Pesquera para Asuntos Comunitarios. "Solo así podrá garantizarse el mantenimiento de la actividad, que debe ir acompañada con una definición ajustada de los TAC y de las cuotas y de medidas que faciliten la renovación de la flota y el relieve generacional", afirma.

Lamenta que es la propia Comisión Europa la que confirma en la última evaluación del mes de abril "problemas estructurales" que afectan especialmente a Galicia. "El dictamen evidencia avances en la gobernanza y en la gestión de los recursos, pero también que persisten problemas estructurales que comprometen la competitividad y el futuro del sector", agrega.

Advierte que "la sostenibilidad ambiental es irrenunciable, pero solo será posible si se sustenta en bases económicas y sociales sólidas".

Por otra parte, la conselleira do Mar, Marta Villaverde, participó este martes en la inauguración del 26º Congreso AECOC de Productos del Mar, un evento que reúne a numerosas empresas que forman parte de la cadena de valor del sector del mar, ante las que destacó la ventaja que ofrecen los pescados y mariscos gallegos.