La Xunta regula el procedimiento para autorizar la primera venta de productos pesqueros frescos y su descarga

SANTIAGO DE COMPOSTELA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Xunta, a través del Diario Oficial de Galicia (DOG), ha publicado la resolución por la que regula el procedimiento para la autorización y renovación de la primera venta de productos pesqueros en lonjas y centros de venta, así como la gestión de la actividad de descarga.

Según se expone en el DOG, el procedimiento se habilitará en la Guía de procedimientos y servicios disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia con el código PE627B y será de aplicación a las personas jurídicas responsables de lonjas, centros de venta y centros de descarga en los que se desarrollen operaciones de primera venta de productos pesqueros frescos o de descarga y control previo a su comercialización.

Entre los requisitos para obtener o renovar la autorización figuran disponer de la correspondiente concesión o autorización de explotación; estar inscritos en el Registro Gallego de Empresas Halioalimentarias y en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos, en el caso de lonjas.

También, deberán contar con equipos informáticos que permitan la transmisión electrónica de la información a la Administración y a los operadores, así como disponer de sistemas de pesada verificados que garanticen la exactitud de las operaciones.

Las solicitudes podrán presentarse durante todo el año, al tratarse de un procedimiento de plazo abierto, y deberán formalizarse obligatoriamente por medios electrónicos a través de la sede electrónica de la Xunta. Las solicitudes se dirigirán a la dirección general competente en materia de pesca.

Asimismo, las entidades solicitantes --en el caso de lonjas y centros de venta-- deberán aportar la documentación acreditativa correspondiente, entre ella la relativa a su personalidad jurídica, el reglamento interno de funcionamiento la relación del personal encargado del control de las descargas y de la primera venta y de los compradores y vendedores autorizados. Además, en el caso de las lonjas, deberán abonar la tasa correspondiente de forma telemática o presencial.

Por su parte, en los centros de descarga, deberán acreditar la personalidad jurídica y, en el caso de nuevas autorizaciones, facilitar el plano de localización del puerto sobre cartografía oficial o base cartográfica equivalente; la relación de buques habituales; y las normas de funcionamiento --horario, especies que se descargan y personal responsable de las funciones de control y vigilancia y sistema previsto--.