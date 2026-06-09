La Xunta reivindica el cumplimiento de los niveles de ejecución del FEMPA, con una certificación de 65 millones

Representantes de la Consellería do Mar en el Comité de Seguimiento del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y de Acuicultura. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria xeral técnica de la Consellería do Mar, Marta Barreiro, y el director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Isaac Rosón, ha participado este martes en la Casa Mediterráneo de Alicante en la IV sesión del Comité de Seguimento del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y de Acuicultura (Fempa), donde han puesto en valor el cumplimiento de la Administración autonómica de los niveles de ejecución del Fempa, con una certificación de 65 millones en 2025.

En una nota de prensa, el Gobierno gallego ha explicado que cerró el ejercicio con un nivel de certificación del 105% respecto al objetivo anual. Con este gasto, que asciende a cerca de 65 millones de euros, Galicia "cumple con éxito los plazos de la denominada regla N+3, garantizando la permanencia de los recursos en la autonomía y evitando cualquier riesgo de pérdida de ayudas".

De este modo, la Xunta ha destacado que la Comunidad "se reafirma como la autonomía más beneficiada por el Fempa en España, con una asignación global de más de 366 millones de euros (el 32,7% del total del Estado).

Este volumen de recursos, ha subrayado, añade "una notable complejidad técnica y administrativa a la ejecución diaria de la cartera".

Sin embargo, ha ensalzado que la Xunta ya mantiene comprometidos casi la mitad de todos los fondos asignados para el período completo (el 49%). Hasta ahora, ha remarcado, se movilizaron 236 millones de euros de gasto público desde 2021 para financiar 2.171 proyectos de modernización y sostenibilidad del litoral.

Además, el Gobierno gallego ha aprovechado el encuentro para reiterar su oposición a la propuesta de la Comisión Europea de diluir el Fempa dentro de unos macrofondos generales.