La Xunta reivindica que sus políticas de internacionalización permitieron al sector aumentar exportaciones

SANTIAGO DE COMPOSTELA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha reivindicado que sus políticas de internacionalización han permitido a las empresas del sector marítimo-pesquero aumentar las exportaciones, crear más empleo y diversificar el mercado.

Al respecto, el Consello del Gobierno gallego ha dado cuenta este lunes del Estudio y análisis de la internacionalización del sector mar-industria gallego, que la Consellería do Mar ha elaborado conjuntamente con el Clúster Alimentario de Galicia (Clusaga) en el marco del convenio de colaboración que ambas entidades suscribieron.

El documento analiza los años 2023 y 2024 y revela que las políticas impulsadas por el Ejecutivo autonómico permitieron que las compañías aumentasen sus exportaciones un 4%, creciendo el número de empleos en un 5% y la facturación un 2%, según indica la Xunta.

El informe avala que los esfuerzos de la Consellería posicionan a Galicia como una de las principales regiones europeas en la transformación de los productos.

CETMAR

En otro orden de cosas, el Consello de la Xunta ha informado de la actualización de los estatutos del Centro Tecnolóxico do Medio Mariño (Cetmar), reforzando así su papel como agente estratégico de Galicia en el ámbito marino.

La Xunta explica que se trata de un proceso que ajusta su labor al marco jurídico actual, alineándolo con las necesidades presentes y futuras del sector marítimo gallego, ya que desde su creación en 2001 este reglamento solo fue revisado en 2009.

Las modificaciones lo dotan de mayor seguridad jurídica, eficiencia institucional y representatividad sectorial, reconociéndolo como Fundación Pública Galega, destaca el Gobierno gallego.