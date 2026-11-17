La conselleira do Mar, Marta Villaverde, en Fene - KIKO DELGADO

SANTIAGO DE COMPOSTELA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha supervisado este martes la última fase de las obras de refuerzo del abrigo del puerto de Barallobre, en Fene (A Coruña).

Tal y como ha trasladado la Xunta en nota de prensa, la titular del ramo se reunió con el patrón mayor de la cofradía, Jorge López, para informar al sector sobre el estado de las actuaciones que Portos de Galicia desarrolla en la zona.

Durante la visita, la conselleira ha explicado cómo se ha desarrollado la última fase de las obras, que consistieron en la instalación de un nuevo dique flotante con elementos de hormigón para proteger la zona de atraque, tras el colapso de la estructura de contención del oleaje, tras quedar dañada por los temporales del pasado invierno.

Según ha precisado, el presupuesto de esta actuación, tramitada mediante un procedimiento de emergencia debido al riesgo que suponía para la flota con base en Barallobre, ascendió a un total de 890.000 euros.

Además, Villaverde también ha informado de la finalización, en días pasados, de las obras de dragado del puerto de Barallobre, en el que operan 110 embarcaciones de lista 3.ª, dedicadas a la pesca y al marisqueo. Dicha actuación contó con un presupuesto de 140.000 euros y permitió recuperar el calado hasta la cota -2 en la zona de pantalanes y hasta la cota -3 bajo el dique flotante y la barrera de protección.

En la jornada, la titular de Mar ha comprobado los trabajos preliminares iniciados este lunes en la zona trasera del edificio de la lonja para reforzar y contener el talud que rodea el inmueble. Las obras se ejecutarán en los próximos días y cuentan con un presupuesto de 290.000 euros. De forma detallada, ha desarrollado la Xunta, las obras consisten en la estabilización de los dos taludes, el lateral y el posterior a la lonja, aumentando su retranqueo con respecto al edificio.

Finalmente, Marta Villaverde ha informado de que Portos de Galicia tiene en fase de contratación el proyecto para la rehabilitación de la estructura del vial de acceso al muelle, con una partida presupuestaria de 350.000 euros para los años 2027 y 2028.