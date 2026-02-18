La Xunta ve clave la colaboración de producción y comercialización para mejorar la competitividad del marisqueo

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, se reúne con la Asociación Galega de Comercializadores de Mariscos (Agacomar) y con la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Pontevedra. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha mantenido un encuentro con la Asociación Galega de Comercializadores de Mariscos (Agacomar) y con la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Pontevedra, donde ha puesto en valor la importancia de la colaboración entre los sectores de la comercialización y de la producción como pilar del refuerzo de la competitividad y sostenibilidad del marisqueo gallego.

Durante el encuentro, ha destacado la Xunta en una nota de prensa, la responsable autonómica ha escuchado las propuestas y aportaciones de las dos entidades y las líneas de trabajo conjuntas, incidiendo en la importancia de avanzar en una labor coordinada entre todos los eslabones de la cadena mar-industria para afrontar los retos actuales del marisqueo, tanto desde el punto de vista productivo como comercial.

Asimismo, la titular de Mar ha trasladado su voluntad de "mantener un diálogo permanente con el sector y de seguir impulsando medidas que contribuyan a reforzar la viabilidad económica de la actividad, apoyándose en la cooperación, en el conocimiento técnico y en la corresponsabilidad entre administración, cofradías y comercializadores".

Por su parte, ambas entidades han apuntado a la responsable autonómica "la conveniencia de avanzar en la creación de un grupo de trabajo permanente sobre el marisqueo gallego", coordinado por la Consellería del Mar e integrado por perfiles técnicos y profesionales de reconocido conocimiento del sector, así como por representantes de otras áreas de la Administración autonómica con competencias en medio ambiente, sanidad o comercio, y de la comunidad científica.

En este marco, también han propuesto la celebración de unas jornadas marisqueras, en el que participen todos los agentes implicados, como punto de partida.