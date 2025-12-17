Aer Lingus reforzará la conexión entre Santiago y Dublín con un vuelo adicional en la temporada de verano

Archivo - Airbus A321XLR de Aer Lingus. - AIRBUS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Aer Lingus reforzará la conexión directa entre los aeropuertos de Santiago de Compostela y Dublín con un enlace adicional en la temporada de verano de 2026 --un vuelo en cada origen--, que incrementará la oferta actual hasta los cinco vuelos semanales.

Según han confirmado fuentes de la aerolínea a Europa Press, este vuelo operará todos los sábados entre el 30 de mayo y el 12 de septiembre de 2026, de forma que se sumará en la semana que Lavacolla reabrirá tras un mes cerrado por obras.

El nuevo vuelo saldrá de Santiago a las 16.50 horas y llegará a su destino a las 18.00 horas; mientras, el vuelo con origen en Dublín partirá a las 12.50 horas y llegará a las 16.10.

Este anuncio se suma a otros recientes sobre destinos y conexiones que gana Lavacolla Lavacolla después de que, en septiembre, Ryanair anunciase el cierre de su base de Santiago, lo cual desencadenó reacciones negativas entre la plantilla de trabajadores --a los que se aplicó un ERE-- e instituciones.

La misma Aer Lingus dio a conocer la semana pasada que operará una conexión directa con Cork con dos frecuencias semanales y, en octubre, United Airlines anunció una ruta con el aeropuerto de Newark (en Nueva Jersey, próximo a Nueva York) con tres vuelos semanales.

Asimismo, la aerolínea holandesa KLM anunció este martes una nueva ruta con Ámsterdam, a donde ya se podía volar con Vueling. En todos los casos, el incremento de la oferta se aplicará de cara a la temporada de verano.