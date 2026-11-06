El aeropuerto de A Coruña incorpora con Volotea rutas a Málaga, Valencia, Bilbao, Sevilla y Alicante

Avión de Volotea - VOLOTEA

A CORUÑA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de A Coruña ha incorporado, a través de la compañía Volotea, nuevas rutas, en concreto a Málaga, Valencia, Bilbao, Sevilla y Alicante.

"Presentamos una apuesta por el crecimiento, por la movilidad, por la actividad económica y por la proyección exterior de nuestra ciudad", ha indicado la alcaldesa herculina, Inés Rey, coincidiendo con el inicio de la actividad.

En una comparecencia ante los medios, la regidora ha calificado de "imprescindible" gener buenas conexiones y ha asegurado que, a través del Consorcio de Turismo, se lleva "años trabajando para reforzar el papel estratégico del aeropuerto de Alvedro".

Por su parte, Gabriel Schmilovich, director de Estrategia de Volotea, ha destacado el "regreso" a este aeródromo "con cinco nuevas rutas" de cara, además, a "reforzar la presencia" de la compañía en Galicia.

Sobre las rutas, comenzarán a operar de progresiva, con dos frecuencias semanales durante la temporada de invierno y que se reforzará en verano. En concreto, las nuevas rutas comenzarán a operar a partir de hoy, 6 de noviembre, con los primeros vuelos a Bilbao, Málaga y Valencia. Mañana, 7 de noviembre, se sumará la conexión con Sevilla, mientras que los vuelos a Alicante arrancarán el próximo 2 de diciembre.

"Pasamos de seis a once destinos directos", ha remarcado la regidora herculina, que ha precisado que nueve de ellos serán nacionales, todo ello con la recuperación de conexiones "muy demandadas".

CRITICAS A LA XUNTA

También ha destacado el número de pasajeros registrado por el aeropuerto coruñés, hasta septiembre más de 1.079.000 pasajeros. Frente a estas cifras, ha lamentado no encontrar "en la Xunta y el gobierno del PP esa alianza necesaria para apostar por Alvedro". Esto para insistir en que el gobierno local es "la única administración que invierte en nuevas rutas".

Asimismo con denuncia de un "centralismo arcaico", en referencia al aeropuerto de Santiago. "Prometen limosnas insultantes, no se puede seguir así, es el progreso de Coruña y de Galicia el que está en juego", ha señalado al demandar a la Xunta inversión en el aeropuerto coruñés.