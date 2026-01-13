El aeropuerto de Santiago cerró 2025 con medio millón de viajeros menos, pero aumentaron en Vigo y A Coruña

Archivo - Imagen del aeropuerto de Lavacolla. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Santiago perdió más de medio millón de pasajeros en 2025 respecto a las cifras récord registradas en 2024. Los datos, ofrecidos por la empresa pública Aena, reflejan también un descenso de más de 2.000 vuelos.

Según ha informado Aena, las terminal gallegas alcanzaron los 5,5 millones de viajeros en 2025, medio millón menos que el año anterior, precisamente por el descenso en el aeropuerto compostelano Rosalía de Castro.

El aeropuerto santiagués cerró el año con un total de 3.107.587 pasajeros y 24.837 vuelos en 2025, un 14,3% y un 7,9% menos, respectivamente, que el año anterior.

El 80% de los pasajeros, además, se desplazaron dentro del territorio nacional, mientras que cerca de 600.000 usuarios aterrizaron o despegaron desde Lavacolla a puntos de fuera de España.

Respecto a los cerca de 25.000 vuelos, más del 90% (22.376) fueron comerciales y, de ellos, 18.040 transcurrieron dentro del territorio nacional, mientras que 4.336 vuelos fueron internacionales.

La terminal de Lavacolla, en datos de Aena, gestionó 3.734 toneladas de carga a los largo de 2025 que, a su vez, suponen un decrecimiento de más de un millar en comparación con 2024.

DICIEMBRE, TAMBIÉN A LA BAJA

En diciembre la caída fue mayor a la de la media anual, pues el tráfico de pasajeros en el aeropuerto de Santiago cayó en prácticamente 27 puntos porcentuales. De los 246.119 de 2024 se pasaron a los 179.886 del pasado mes.

Respecto a los vuelos, la caída en diciembre fue de más de 400 vuelos respecto al mismo periodo del año anterior --de 1.850 a 1.443--. La terminal, además, movió en diciembre 318 toneladas de carga, once más que en 2024.

CRECIMIENTO EN A CORUÑA Y VIGO

Por contra, tanto la terminal de A Coruña-Alvedro como la de Peinador, en Vigo, registraron datos positivos en número de viajeros y de vuelos.

El aeropuerto coruñés tuvo en 2025 casi 1,3 millones de viajeros, un 4,4% más y casi 16.251 vuelos (+12,2%). De los 9.595 vuelos comerciales, 8.436 fueron conexiones nacionales, y 1.159 internacionales.

En diciembre, la terminal de Alvedro tuvo 106.899 viajeros (+1,7%) y casi 1.200 operaciones, de las que 779 fueron vuelos comerciales (690 nacionales y 89 internacionales).

En Vigo, el año se cerró con 1,11 millones de pasajeros (+5,3%) y 12.511 operaciones. Del total de vuelos comerciales, 9.440, 8.469 fueron en territorio nacional y 971 fueron internacionales.

Los datos de diciembre también fueron positivos en la terminal olívica, con 97.127 viajeros, un 2,4% más que en el mismo mes del año anterior, y se operaron 938 vuelos, de los que 797 fueron comerciales. Así, hubo 712 conexiones nacionales y 85 internacionales.