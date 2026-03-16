Albergues del Camino de Santiago se reúnen para frenar "la creciente carrera diaria por conseguir una cama"

Reunión de los albergues tradicionales en Cebreiro - FEDERACIÓN CAMIÑO FRANCÉS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Red de Albergues de Acogida Tradicional del Camino de Santiago ha informado este lunes de una reunión realizada en O Cebreiro en la que participaron más de veinte albergues de distintas comunidades con el objetivo de buscar soluciones a "la creciente carrera diaria por conseguir una cama" protagonizada por los peregrinos.

Conforme al comunicado de la entidad, más allá de abordar cuestiones como la unificación de criterios o la ampliación de los horarios de apertura, durante el encuentro hicieron balance del sistema digital 'Pilgrim Pass' que evita que los peregrinos tengan que introducir sus datos de registro en cada albergue tras hacerlo por primera vez.

En esa misma línea, han destacado que los promotores de la iniciativa han descrito el balance como "positivo" y han avanzado que en las próximas semanas invitarán a todos los albergues públicos y privados a sumarse al sistema.

"El Camino de Santiago no está pensado para hacerse con prisa, sino para caminar etapa a etapa, demostrándonos a nosotros mismos que somos capaces de superar las dificultades del camino, tanto las externas como las internas", han apuntado desde una red que cuenta con alrededor de 1.800 plazas.

Asimismo, han agregado que aprovecharon la reunión para actualizar el proceso del reconocimiento de la Acogida Tradicional Jacobea como Patrimonio Cultural Inmaterial y han evaluado el nuevo sistema de hospitaleros impulsado por el Camino Francés Federación que, según concretan, ha organizado 103 servicios voluntarios en los últimos seis meses.

Con todo, han incidido en que los albergues tradicionales "no pretenden competir con otros modelos de alojamiento", pero sí garantizar con una red de acogida que "permita caminar hacia Santiago etapa tras etapa".