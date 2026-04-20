Baiona (Pontevedra) acogerá el Congreso de Campings de España 2026 entre los días 13 y 15 de octubre

Imagen del camping de Baiona. - CAMPING DE BAIONA

VIGO 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Camping de Baiona acogerá el Congreso de Campings de España 2026 los días 13, 14 y 15 de octubre, reuniendo a profesionales y empresas del sector para abordar sus principales retos, poniendo el foco en la sostenibilidad, la digitalización y la evolución del modelo turístico.

Tal como ha informado la organización, el evento se plantea como un espacio de encuentro para analizar la evolución del sector, compartir experiencias y hablar de los retos y de las oportunidades en el contexto actual. Durante las tres jornadas habrá ponencias, mesas redondas y actividades de networking.

"El congreso es el punto de encuentro anual del sector y una oportunidad para reflexionar sobre los retos y oportunidades del futuro. El camping se ha consolidado como una opción turística dinámica y sostenible, y estos foros son clave para seguir impulsando su desarrollo", ha explicado la presidenta de la Federación Española de Campings, Ana Beriain.

La elección de Galicia como sede de esta edición responde "al valor estratégico del territorio dentro del turismo de camping, especialmente por su vinculación con el entorno natural, el litoral y la diversidad de destinos que ofrece la comunidad". "Se trata de un contexto especialmente representativo del tipo de turismo que impulsa el sector, basado en la experiencia al aire libre y el contacto con el entorno", han insistido desde la organización.

"El congreso es un espacio clave para compartir conocimiento y abordar los retos estratégicos del sector, desde la gestión hasta la adaptación a las nuevas demandas del cliente. También permite reforzar la cohesión entre profesionales y seguir avanzando como sector", ha añadido Sergio Chocarro, gerente de la Federación Española de Campings.

Además, esta edición incluirá actividades complementarias orientadas a enriquecer la experiencia de los asistentes y favorecer la convivencia entre profesionales del sector. Entre ellas, se llevará a cabo una salida en barco y visita guiada a las Islas Cíes, prevista para el jueves, con el objetivo de poner en valor el entorno natural de Galicia como parte del programa del congreso.