Binter opera desde este lunes dos frecuencias adicionales entre Vigo y Canarias

Imagen de un avión de Binter. - BINTER

VIGO 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La compañía aérea Binter ha iniciado este lunes el refuerzo de su programación entre Vigo y Canarias para la temporada de verano, con dos frecuencias adicionales entre la ciudad olívica y el archipiélago.

En concreto, estos aviones unirán los lunes y los jueves Vigo con el aeropuerto de Gran Canaria, alcanzando así un total de 13 frecuencias a la semana entre ambos destinos.

De esta manera, Binter conecta Vigo y Canarias todos los días de la semana, seis de ellos con frecuencia doble. La aerolínea opera vuelos con Gran Canaria los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y domingos, mientras que la conexión con Tenerife se mantiene diariamente, ha apuntado la empresa en un comunicado.

"Estos vuelos mantienen una de las características diferenciales de Binter, que permite a sus pasajeros llegar por el mismo precio a cualquiera de los aeropuertos canarios, al ofrecer gratuitamente los vuelos interinsulares en conexión. De esta forma, los clientes pueden aprovechar los más de 220 trayectos diarios que la compañía realiza entre las diferentes islas del archipiélago", ha añadido.