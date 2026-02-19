Caballero anuncia un vuelo a Londres, que pagará el Ayuntamiento si Xunta y Diputación no quieren aportar

VIGO 19 Feb. (EUROPA PRESS) - + El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha anunciado este jueves el próximo cierre de un acuerdo para que Peinador vuelva a contar con un vuelo a Londres, y ha vuelto a insistir en que la ruta debe ser cofinanciada a partes iguales entre Ayuntamiento, Xunta y Diputación, aunque ha matizado que la administración local se hará cargo íntegramente si las otras dos instituciones no participan.

En unas declaraciones remitidas a los medios, Caballero ha celebrado que los contactos que mantuvo con aerolíneas con motivo de la feria Fitur están empezando a dar resultados y está "bastante avanzada" la opción de recuperar la conexión con Londres. "No queremos renunciar al vuelo de Londres y en este momento estamos mu cerca de cerrarlo", ha incidido.

Al respecto, ha explicado que ha enviado sendas cartas al presidente de la Xunta y al de la Diputación para que cada una de esas administraciones pague un tercio del coste de esa ruta, a través de la licitación de un contrato publicitario.

"Espero que la respuesta sea rápidamente positiva (...) pero quiero decir algo: lo medité mucho y le muchas vueltas. Con la Xunta y con la Diputación, o sin la Xunta y sin la Diputación, porque no quieren pagar, Vigo tendrá un vuelo a Londres", ha enfatizado, y ha advertido al gobierno gallego y provicial: "Si se quieren sumar, serán parte del proyecto, y si no, se lo demandaremos políticamente y le diremos a la ciudad que están a la contra".

Abel Caballero ha vuelto a insistir en que la Xunta está financiando vuelos desde Santiago "de forma masiva" y que si Ryanair se fue del aeropuerto de Lavacolla fue porque "la Xunta dejó de pagar".