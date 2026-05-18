Caballero avisa que acudirá a Competencia si el recorte de frecuencias de Iberia implica subida de precios

VIGO 18 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha trasladado este lunes su desacuerdo con el recorte de frecuencias de vuelos de Iberia desde la ciudad, y ha advertido de que acudirá a Competencia si hay un incremento de precios y una situación de "abuso de poder".

En declaraciones remitidas a los medios, el regidor olívico ha señalado, ante las informaciones de que Iberia reduce a dos los vuelos a Madrid los domingos y aumenta los precios, que ha contacto con la aerolínea y que ésta ha confirmado que "aún no está cerrada la programación" de la temporada de verano.

Al respecto, ha explicado que Iberia "establece una distribución de plazas en función de la demanda y de la disponibilidad de los aviones". Así, con respecto al año pasado, se reducen 7 frecuencias y se eliminan dos conexiones el domingo. Con todo, ha añadido, "existe un incremento de 300 plazas más en temporada de verano".

"Pero no me satisface, porque es muy importante el número de plazas, pero también es muy importante la frecuencia", ha apuntado Abel Caballero, que avanzado que contará con Iberia para plantearle que el gobierno local "vigilará de forma muy activa" los precios.

"No vamos a tolerar que se ejerza poder de monopolio incrementando los precios de los billetes y estoy dispuesto a ir a Competencia. Estoy dispuesto a llevarlo a la Comisión de la Competencia porque es un abuso de poder de oligopolio y yo voy a defender Vigo", ha proclamado.