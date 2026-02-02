Caballero celebra el impacto de la campaña de Vigo en Fitur: más de 1,6 millones de visualizaciones en redes

Abel Caballero durante la presentación de Vigo en Fitur. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS

VIGO 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha celebrado este lunes el impacto de la campaña turística presentada por la ciudad en Fitur, con el lema 'Una Navidad de 365 días', con más de 1,6 millones de visualizaciones en redes sociales.

Así lo ha trasladado el regidor en unas declaraciones remitidas a los medios, en las que ha recordado que, con motivo de la presentación de la oferta turística de Vigo en Fitur se llevó a cabo una campaña en redes sociales y se divulgó un vídeo oficial.

"Se publicó en los perfiles que están a mi nombre, en la Navidad de Vigo y en Turismo de Vigo. Y en total alcanzamos 1.674.000 visualizaciones sumando redes: en Instagram 662.000, en TikTok 473.000, en Facebook 329.000, en YouTube 210.000", ha proclamado el alcalde.

Caballero ha subrayado el "crecimiento continuo" de la presencia de Vigo en la campaña turística a través de las redes. Así, ha recordado, el impacto en 2024 fue de medio millón de visualizaciones, en 2025 fue de un millón y medio, y en 2026 de casi 1,7 millones de visualizaciones.

Esto significa, ha incidido el alcalde, que "Vigo, como atractivo turístico, mantiene toda su fuerza" y no solo eso, sino que "la incrementa año a año".