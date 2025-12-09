Caballero prevé que el pasado sábado se constate como "el día en el que hubo más gente en Vigo de la historia"

VIGO 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, prevé que el pasado sábado, día 6 de diciembre, se constate como "el día en el que hubo más gente de la historia" en la ciudad, por el "triunfo" de la Navidad.

En un audio enviado a los medios de comunicación, el regidor ha dicho que la ocupación hotelera en la urbe olívica superó el 90% viernes, sábado y domingo, con niveles "muy elevados" en otras localidades del entorno, con Pontevedra, Sanxenxo, O Porriño o Tui.

"Seguramente el pasado sábado fue el día con más gente en la historia en la ciudad de Vigo. Lo vamos a constatar cuando tengamos los datos", ha subrayado, asegurando que la Navidad funcionó "extraordinariamente bien".

Caballero ha puesto en valor el plan de tráfico, con una circulación "eficiente" y ha aprovechado para criticar de nuevo al BNG y al PP porque "tratan de apagar" la Navidad, según él.

En otro audio también grabado y enviado a los medios, ha informado de que un año más la cabalgata de Reyes de Vigo se celebrará el día 5 de enero. Primero de forma estática por la mañana en la Avenida de Castelao y, por la tarde, saldrá de esa vía hasta la rotonda del Ayuntamiento, para bajar los Reyes Magos hasta la Puerta del Sol. Para las carrozas, el gobierno local invertirá 109.000 euros.