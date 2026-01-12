Caballero valora la campaña de Navidad: "Es el evento turístico más importante de la historia de Galicia"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero (c), durante el apagado de las luces de Navidad en Porta do Sol, a 11 de enero de 2026, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press

VIGO 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha hecho este lunes un primer balance de la campaña navideña, horas después del acto de 'apagado' del alumbrado, y ha celebrado que "fue la más importante Navidad que hubo nunca en la ciudad" y que es "el evento turístico más importante de la historia de Galicia".

En declaraciones remitidas a los medios, el regidor olívico ha subrayado, como ejemplo, que la ocupación hotelera este domingo, fue del 50 %, cuando en condiciones 'normales' no superaría el 5 %, y ha incidido en que, durante toda la campaña navideña (iniciada a mediados de noviembre) "hubo un lleno total".

Así, ha destacado también el "tirón importantísimo" en la hostelería y en el comercio, y la creación de "miles y miles y miles" de puestos de trabajo. "Y esos son ingresos que tiene la ciudad. Y los ingresos de la ciudad repercuten en toda la ciudad", ha proclamado, antes de añadir que "la Navidad de Vigo es un fenómeno turístico español".

Según ha afirmado, la campaña navideña olívica "tira del turismo en toda Galicia" durante dos meses. "Es el evento turístico más importante de la historia de Galicia, a siglos luz del Camino de Santiago. A siglos luz del Xacobeo. Y lo paga todo Vigo", ha apuntado.

Al respecto, ha remarcado que ni Diputación de Pontevedra ni Xunta de Galicia cooperan económicamente en esta campaña, a pesar de que "al final se benefician de los impuestos de la gente que viene a la Navidad".

Finalmente, ha puesto en valor el buen funcionamiento de las actividades y atracciones programadas, la "disminución de las incomodidades" y el "mejor funcionamiento del tráfico", así como la expansión de los eventos a otras zonas de la ciudad, como Vialia o Bouzas. "Pues el año que viene, más y mejor, y eso ya es difícil", ha sentenciado.