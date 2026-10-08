El Camino Portugués de la Costa alcanza los 100.000 peregrinos, un 25% más de visitantes que en 2025 - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Camino Portugués de la Costa ha alcanzado la cifra de 100.000 peregrinos en 2026 tras experimentar el mayor incremento de las rutas xacobeas en estos diez primeros meses del año. "Es una cifra estratosférica, un 25% más que en 2025, cuando hubo 90.000 peregrinos", ha celebrado la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz.

Asimismo, ha incidido en que el dato real "es mucho mayor, puesto que hay cientos que no recogen su acreditación en el Obispado de Santiago". Según reflejan los números de la Oficina del Peregrino, a día de hoy recogieron la compostela un total de 100.209 peregrinos, frente a los 89.503 de todo el 2025.

Además, el de septiembre de 2026 fue el mes de mayor afluencia de la serie histórica con 20.281. Por detrás, mayo de este año con 18.455, seguidos de septiembre de 2025 con 16.071 y mayo del mismo año con 15.225.

En cuanto al origen de las personas que realizan el Camino de la Costa, pasaron por la ciudad un total de 18.301 españoles. Por detrás, estadounidenses (12.095), italianos (10.655), alemanes (9.074), polacos (5.234), portugueses (4.273), del Reino Unido (3.453), canadienses (2.650) y ucranianos (2.424).

En cuanto al origen de las autonomías de los españoles, encabeza el ranking Madrid (4.074), seguida de Andalucía (3.464), Comunidad Valencia (2.050), Castilla La Mancha (1.659) y Cataluña (1.629).

En cuanto al punto de partida de los peregrinos, los primeros lugares en el listado son Oporto por la Costa (26.044), Vigo (24.787) y Oporto por Tui (22.196), Baiona (11.201), A Guarda (3.444) y Viana do Castelo (2.794).

Por otro lado, el comisario del Xacobeo 2027, Marcos Gómez Román, ha presentado en el Club Español de Buenos Aires el Xacobeo 2027, "el gran evento que situará Galicia en el punto de mira internacional". Durante su intervención, Marcos Gómez Román ha dado a conocer las principales líneas de trabajo que desarrolla la Xunta para la organización y planificación del próximo Año Santo.

"Estamos definiendo un programa amplio y diverso, que combine la dimensión espiritual, cultural y turística del Xacobeo y que implique al conjunto de la sociedad gallega, al tejido empresarial y a las instituciones", ha subrayado.