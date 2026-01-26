La Diputación de Pontevedra celebra las cifras "récord" de 2025, con un alza del 10% del turismo internacional

PONTEVEDRA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Pontevedra ha destacado que el 2025 fue un año récord en el sector turístico, con un alza del internacional del 10% que asegura que "revalida" su firme apuesta por expandir el destino por el mundo está dando sus frutos.

En un comunicado, la institución provincial ha destacado que la provincia recibió casi 1,8 millones de visitantes y, de ellos, casi 627.000 fueron extranjeros. Unos datos que consideran que manifiestan el crecimiento que experimenta el destino Rías Baixas en los últimos años.

"Si en el 2022 fueron 1,5 millones de visitantes los que se acercaron hasta la provincia de Pontevedra, en 2023 ascendieron a los 1,6 millones y en el 2024 superaron la cifra de 1,7 millones de visitantes, de los que 573.000 fueron extranjeros", apunta la Diputación de Pontevedra.

Según señala, se trata de una tendencia creciente que se mantuvo también el año pasado, con los 1,8 millones de personas que visitaron las Rías Baixas en 2025.

ÚLTIMOS DATOS

En lo que respecta al mes de diciembre, la provincia recibió al 38% de los visitantes que acudieron a Galicia, siendo el 68% turistas nacionales y el 32% extranjeros.

Además, ha apuntado que en lo que va de enero, casi 300 personas se acercaron a la sede de Turismo Rías Baixas en el Palacete das Mendoza, Pontevedra, de las que el 70% eran españolas (Madrid, principalmente) y el 30% estranxejeras (Estados Unidos, Alemania y Portugal).

En cuanto al Camino de Santiago, este mes de enero recorrieron alguna de las vías que atraviesan la provincia de Pontevedra 900 peregrinos.