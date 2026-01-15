La Diputación reivindica la importancia del deporte para "desestacionalizar" el turismo en las Rías Baixas

Marta Larralde en el acto de este jueves. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS

VIGO 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Pontevedra ha reivindicado este jueves la importancia "clave" del deporte para "desestacionalizar" el turismo en las Rías Baixas, poniendo el foco en atraer viajeros interesados por un estilo de vida activo.

Así lo señalado el presidente del ente provincial, Luis López, durante la presentación de la campaña de promoción turística de las Rías Baixas para este 2026, invitando a "desconectar" y a conectar con uno mismo, con las Rías Baixas como "meta" y como "destino".

Fue la actriz viguesa Marta Larralde la encargada de abrir el acto, apareciendo vestida de neopreno, con aletas y una maleta. Ella ha tratado de averiguar a quién le pertenecía la maleta que "encontró" antes de llegar.

Entre bromas, halló una nota que ponía 'Sito', llamando al escenario al alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuiña, así como a Cesáreo Pardal, presidente del Clúster de Turismo de Galicia.

Almuiña explicó la importancia turística de la provincia de Pontevedra, reivindicando que "el que viene, repite" porque "hay de todo".

Por su parte, Pardal ha hablado del turismo deportivo, que es un "peso pesado" para el Clúster, aplaudiendo la apuesta de la Diputación por esta clase de viajeros. "Apuesta necesaria y que el sector aplaude", ha subrayado.

También el regidor habló de este tema y de las instalaciones "naturales" que tiene Pontevedra, como sus rías o sus montes, así como los "grandes eventos deportivos", destacando la Vig-Bay, que se desarrollará en las próximas semanas.

Entre muchos otros, subió al escenario también la vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez, destacando las ayudas a la formación de mujeres en puestos de entrenadoras y árbitras, insistiendo también en la cantidad de eventos deportivos celebrados cada año en las Rías Baixas.

A continuación, tras la emisión del vídeo de la campaña de Turismo de las Rías Baixas, en el que se reivindicaba la importancia de "desconectar", Larralde dio la palabra al presidente de la Diputación.

RÍAS BAIXAS

Primero de todo, Luis López agradeció la asistencia de las más de 200 personas que acudieron al acto, llevado a cabo en el Hotel Pazo Los Escudos de Vigo.

Él quiso hacer un símil entre el turismo de las Rías Baixas y una carrera, donde el punto de partida es Vigo y el recorrido pasa por zonas como Santa Tegra, O Salnés, Pontevedra u O Deza. Una carrera que, según López, cuenta con anfitriones de "calidad" que son los cerca de un millón de pontevedreses, mientras que los inscritos son los turistas. También ha hablado del avituallamiento, que es la famosa comida gallega.

Para él, el turismo deportivo es "clave" para desestacionalizar la provincia, donde "no cabe la turismofobia". "Quiero mandar un mensaje claro. Somos conscientes de la problemática en momentos puntuales donde puede haber multitudes, masificaciones. En un mundo polarizado, hostil, quiero dejar claro que en las Rías Baixas no cabe la turismofobia", ha sentenciado.

Luis López ha dicho que es un "honor" organizar esta "carrera" presidiendo la Diputación, insistiendo en la "meta" que son las Rías Baixas para que más personas las conozcan y repitan.