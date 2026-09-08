Empresarios ven "injustificada" la tasa turística en Vigo al "no haber masificación" y alertan de perjuicios

VIGO 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación Empresarial de Turismo y Hostelería de Pontevedra (Feprotur) ha lamentado que la tasa turística aprobada por el Ayuntamiento de Vigo "carece de justificación" y "puede perjudicar a la economía local" de una ciudad en la que "no hay masificación".

En un comunicado, los empresarios han explicado que la tasa turística nace como una herramienta para hacer frente a los efectos de la masificación en grandes destinos turísticos, donde la presión sobre los servicios públicos, las infraestructuras y el espacio urbano es constante.

"Consideramos que esta realidad dista mucho de la situación de Vigo, que registra incrementos significativos de visitantes durante eventos concretos, festividades o determinados periodos del calendario, pero no soporta una presión turística continuada a lo largo del año", han apuntado.

Además, añaden, los problemas "puntuales" de saturación que puede experimentar Vigo se deben, principalmente, al elevado volumen de visitantes procedentes de otros municipios y localidades, atraídos por eventos como la Navidad o O Marisquiño. "Sin embargo, la mayor parte de esos visitantes acuden a la ciudad sin pernoctar en ella", insisten, hablando aquí de que en la urbe solo existen entre 4.000 y 5.000 plazas hoteleras y cerca de 16.000 plazas de alojamientos turísticos en total.

"Incluso en un escenario de ocupación completa, la ciudad tendría una proporción aproximada de una plaza turística por cada 19 habitantes, una cifra muy alejada de la de los destinos que sufren una saturación estructural", subrayan, apostillando que Vigo "dispone de capacidad suficiente para absorber el volumen de visitantes que recibe sin que ello suponga una sobrecarga permanente para la ciudad ni para sus servicios públicos".

La directiva de Feprotur manifiesta su preocupación por una medida que considera una carga administrativa para los pequeños establecimientos y alojamientos y poco ajustada a la realidad de Vigo. "Gravar la llegada de visitantes puede resultar contraproducente ya que cualquier incremento en el coste del viaje puede influir en la elección del destino, especialmente cuando se trata de un destino que todavía busca consolidar su posicionamiento turístico y atraer nuevos visitantes", critican.