El fenómeno que no se ve desde hace 100 años llegará a Galicia en agosto y este es el mejor sitio para vivirlo

Torre de Hércules - CIVITATIS

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El eclipse total de Sol que registrará España el próximo 12 de agosto de 2026 --el primero en más de un siglo en la península-- se ha convertido en un dinamizador clave para el sector turístico del norte del país, posicionando a Galicia como uno de los destinos estratégicos de Europa para la observación del fenómeno, según los datos técnicos y de mercado analizados por la plataforma Civitatis.

El impacto económico y la demanda de viajes hacia la Comunidad gallega se ven favorecidos por su ventaja geográfica. Al producirse el fenómeno en la franja de tarde (entre las 19.30 y las 21.30 horas), la costa atlántica ofrece la mayor ventana de visibilidad del horizonte oeste antes de la puesta de sol.

Este factor, unido a la conectividad aérea regular operada por aerolíneas como Iberia hacia los aeropuertos de Santiago de Compostela y A Coruña, ha acelerado las reservas para el mes de agosto.

Empresas de distribución turística ya han comenzado a estructurar productos específicos para captar este flujo de visitantes internacionales y nacionales.

BUENAS CIFRAS PARA HOTELES Y RESTAURANTES

El sector hotelero y de restauración de las principales urbes gallegas prevé un retorno económico extraordinario al coincidir el evento astronómico con la temporada alta de sol y playa y con programaciones culturales consolidadas, como las fiestas de María Pita en A Coruña.

El perfil del turista astronómico, caracterizado por un mayor nivel de gasto y estancias más prolongadas, impactará de forma transversal en el tejido hostelero local tanto en los cascos históricos de Santiago y Lugo como en el área de Vigo y las Rías Baixas.