Galicia cerró septiembre con 1,13 millones de pernoctaciones hoteleras y 645.000 viajeros

Archivo - Galicia registró 1,13 millones de pernoctaciones hoteleras en septiembre de 2025. - XUNTA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Galicia cerró el mes de septiembre con 1,13 millones de pernoctaciones hoteleras y algo más de 645.000 viajeros, según los datos de coyuntura turística publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Así, el número de pernoctaciones en el noveno mes del año descendió ligeramente con respecto a septiembre del año anterior (1,13 millones de pernoctaciones en 2025 frente a 1,14 millones en septiembre de 2025).

No obstante, sí se registró un incremento interanual del 2,5 % con respecto al número de viajeros: 645.077 en septiembre de este año, frente a los 629.426 de septiembre de 2024. Del total de viajeros registrados este septiembre, 280.741 eran personas residentes en el extranjero.

Por provincias, la de A Coruña encabeza el número de viajeros y pernoctaciones: 278.186 y 464.927, respectivamente. En la provincia de Pontevedra se registraron en septiembre 219.931 viajeros y 427.404 pernoctaciones; en Lugo hubo 113.725 viajeros y 170.124 pernoctaciones hoteleras; y en Ourense, 33.235 viajeros y 69.074 pernoctaciones.

Por puntos turísticos, los principales destinos por número de viajeros fueron la ciudad de A Coruña (39.122 viajeros y 75.796 pernoctaciones), Santiago (36.544 viajeros y 58.877 pernoctaciones), Vigo (28.096 viajeros y 49.594 pernoctaciones) y Sanxenxo (25.009 viajeros y 84.277 pernoctaciones).