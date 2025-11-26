Galicia recibió en septiembre 1,1 millones de turistas, y más de un 26 % eran extranjeros

Archivo - El trasatlántico ‘Anthem of the Seas’, atracado en el puerto de A Coruña - M. Dylan - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Galicia recibió durante el mes de septiembre 1,1 millones de turistas, de los que más de 290.000, un 26,1 %, eran personas residentes en el extranjero, según los datos hechos públicos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), a partir del posicionamiento de los teléfonos móviles.

El INE recoge que en, en el ámbito del turismo interno, hubo 822.235 visitantes en septiembre, de los que la mayoría eras turistas gallegos que se movieron dentro de la propia Comunidad (429.812), aunque también hubo visitantes de Madrid (104.483), de Castilla y León (54.241), de Asturias (48.841), Andalucía (41.128), Cataluña (35.567) o País Vasco (23.396), entre otras regiones españolas.

Por provincias, Pontevedra fue la que recibió más turismo nacional en ese mes, con 275.843 visitantes; seguida por A Coruña, con 274.084 turistas; Lugo, con 159.275 visitantes; y Ourense, con 113.033 visitantes.

Con respecto a los turistas residentes en el extranjero, la estadística del INE refleja que Galicia recibió en septiembre pasado 290.876 visitantes de fuera de España. La mayoría procedían de Portugal (75.301), y también hubo turistas de Francia (31.126), de Estados Unidos (23.028), Alemania (21.054), Reino Unido (19.990) o Países Bajos (13.908).

Por provincias, la de Pontevedra es la que ha recibido a más visitantes extranjeros, 121.726, la mayoría procedentes de Portugal (43.269), Francia (13.348) y Estados Unidos (8.316). En A Coruña se registraron 99.146 visitantes de fuera de España, la mayoría procedentes de Reino Unido (11.437), Estados Unidos (10.458) y Francia (9.617).

A Ourense llegaron 43.898 turistas extranjeros, la mayoría desde Portugal (22.273), Francia (5.059) y Alemania (2.933); y a Lugo llegaron 26.106, desde Francia (3.102), Estados Unidos (2.931) y Alemania (2.452).