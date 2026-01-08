Lugo pondrá el foco en el valor cultural de la ciudad durante su participación este enero en FITUR

Archivo - Vista de la cara principal de la Muralla de Lugo - EUROPA PRESS - Archivo

LUGO, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Lugo volverá a estar presente en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), que se celebrará en Madrid entre los días 21 y 25 de enero de 2026, con una renovada campaña de promoción que pondrá el foco en el valor cultural de la ciudad y, de manera especial, en la calidad y diversidad de sus espacios museísticos.

Así lo ha anunciado la concejala de Cultura, Turismo y Promoción de la Lengua, Maite Ferreiro, quien ha explicado que la participación en FITUR permitirá seguir proyectando la imagen de Lugo como "destino turístico singular".

"Continuaremos mostrando al mundo aquello que hace especial el lugar en el que vivimos y animando a visitantes de dentro y fuera a conocerlo de primera mano", ha señalado.

La nueva campaña, bajo el lema 'Lugo es el match', ampliará el enfoque habitual de promoción para destacar no solo los atractivos paisajísticos, gastronómicos y patrimoniales de la ciudad, sino también el potencial de sus salas museísticas.

En este apartado se incluirán tanto los espacios de titularidad municipal como otros equipamientos gestionados por distintas administraciones, entre ellos el Museo Provincial o la Domus do Mitreo.

Ferreiro ha subryado que la estrategia turística seguirá apostando por posicionar a Lugo como un destino de referencia dentro de Galicia, especialmente para quienes buscan alternativas alejadas de la masificación. En este sentido, ha recordado que la ciudad cuenta con "una ubicación estratégica, próxima a los principales focos turísticos gallegos, y con una oferta cultural, etnográfica y gastronómica que la convierten en una opción atractiva durante todo el año".

Asimismo, ha destacado el trabajo que se está realizando desde las distintas áreas municipales para consolidar un modelo de turismo desestacionalizado, basado en "propuestas de calidad". Por otro lado, la concejala ha anunciado la aprobación de un nuevo convenio de colaboración con la Axencia Galega das Industrias Culturais (AGADIC), un acuerdo que permitirá reforzar la programación cultural de la ciudad durante el primer semestre de 2026.

El convenio contempla una aportación municipal de 63.568,94 euros y hará posible la celebración de un total de 26 actividades en el Auditorio Gustavo Freire, entre las que se incluyen espectáculos de danza, teatro para público adulto y propuestas dirigidas al público infantil.