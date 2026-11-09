Luz verde ambiental a un campamento con 30 cabañas en las proximidades de la playa de Panxón

PONTEVEDRA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia publica este lunes la declaración de impacto ambiental favorable con condiciones a la instalación de un campamento con 30 cabañas en las proximidades de la playa de Panxón, en el ayuntamiento pontevedrés de Nigrán.

Según recoge la resolución, el proyecto recoge la instalación de 30 cabañas residenciales, agrupadas en 15 pareados, con capacidad máxima para 120 personas. El campamento constará también de una edificación destinada a recepción y servicios, zona de aparcamiento, carreteras interiores, piscina, cierres perimetrales e infraestructuras necesarias para su funcionamiento.

El informe de la Xunta estima que no son previsibles efectos adversos de la implantación de este campamento siempre y cuando se cumplan las recomendaciones estipuladas en el informe.

Entre las exigencias del informe, la Xunta establece medidas especiales para la protección de la fauna, determinando que se realicen los desbroces necesarios en periodos fuera de la época de cría para las aves, la instalación de casas nido para aves y murciélagos y la creación de hoteles para insectos.