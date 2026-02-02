Las pernoctaciones extrahoteleras crecen un 7,2% en 2025 en Galicia

Archivo - Senda peatonal Islas Cíes - IRENE V.BRAVO - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones extrahoteleras crecieron un 7,2% en 2025 en Galicia en relación con el año anterior, impulsadas por apartamentos y campings, que en conjunto ganaron unas 285.000 noches, según los datos que publica este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, en la comunidad gallega hubo 252.560 pernoctaciones extrahoteleras más en 2025 que en 2024 (pasaron de 3.488.104 a 3.740.664, un aumento aproximado del 7,2%).

Por su parte, turismo rural y albergues retrocedieron ligeramente, compensados por el fuerte aumento en los otros dos tipos.

Por tipo de alojamiento, las pernoctaciones en 2025 en apartamentos turísticos fueron 953.279, en campings 1.314.711, en turismo rural 360.596 y en albergues 1.112.078.

De este modo, campings lideran las pernoctaciones el pasado año con el 35% del total (concentrado en julio-agosto, que suponen el 73% de su actividad anual) y albergues representan el 30% (el pico del Camino de Santiago se registra entre abril-agosto).

Los apartamentos, con el 25%, tienen una distribución más equilibrada durante el año, mientras que el turismo rural, con el 10%, presentan su temporada alta en verano.

Por meses, el de agosto concentra el 28% de todas las pernoctaciones extrahoteleras del año en Galicia.

DATOS ESTATALES

En el conjunto estatal, las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) alcanzaron en 2025 la cifra de 146,3 millones, nuevo récord histórico, tras subir un 3% respecto a 2024.

Las pernoctaciones de residentes aumentaron un 1,3% el año pasado, hasta las 61,7 millones, mientras que las de los extranjeros se incrementaron un 4,2% y totalizaron 84,6 millones.

El 52,1% de las pernoctaciones se realizaron en 2025 en apartamentos turísticos, el 34% en campings, el 8,8% en alojamientos de turismo rural y el 5,1%, en albergues.

Las pernoctaciones en apartamentos turísticos aumentaron un 5,9% en el año 2025. Las de residentes subieron un 3,6% y las de los no residentes un 6,8%.

Canarias fue el destino preferido, con más de 28,6 millones de pernoctaciones, un 10,9% más que en 2024. Reino Unido se consolidó como primer mercado emisor en apartamentos turísticos, con el 30,4% del total de las pernoctaciones, un 1,6% más que en el año anterior.

Las pernoctaciones en campings aumentaron un 1,4% en 2025. Las de residentes crecieron un 1,5% y las de no residentes un 1,2%. Cataluña fue el destino preferido, con 21,1 millones de pernoctaciones, un 4,5% más que en 2024. Alemania fue el principal mercado emisor, con el 24,3% del total de pernoctaciones, un 3,6% más.

Las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural aumentaron un 1,2% en 2025. Las de residentes aumentaron un 0,9% y las de no residentes un 1,9%. Castilla y León fue el destino preferido, con 1,8 millones de pernoctaciones, un 5,9% menos que en 2024.

Las pernoctaciones en albergues descendieron un 9,6% en 2025. Las de residentes bajaron un 10,1% y las de no residentes un 9,1%. Comunidad de Madrid fue el destino preferido, con 1,1 millones de pernoctaciones.

El Índice de Precios de Apartamentos Turísticos (IPAP) registró en 2025 un aumento medio del 3,4%. Por su parte, el Índice de Precios de Campings (IPAC) subió un 4,9% y el Índice de Precios de Alojamientos de Turismo Rural (IPTR) presentó un incremento medio del 8,8%.

DICIEMBRE CIERRA CON AUMENTOS

En el último mes de 2025, las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros superaron los 7,2 millones, con un aumento del 4,4% respecto a diciembre de 2024.

Las pernoctaciones de residentes descendieron un 2,3% interanual el pasado mes de diciembre, mientras que las de no residentes aumentaron un 8,3%. La estancia media en diciembre de 2025 fue de 4,3 pernoctaciones por viajero.

Las pernoctaciones en apartamentos turísticos aumentaron un 9,4% en diciembre. Las de residentes se incrementaron un 4,6% y las de no residentes un 11%. La estancia media descendió un 1,8%, hasta 5 pernoctaciones por viajero.

En diciembre se ocuparon el 33,7% de las plazas ofertadas, un 5,6% más que en el mismo mes de 2024. El grado de ocupación por plazas en fin de semana fue del 37,2%, un 3,4% más.

El 75,2% de las pernoctaciones las realizaron viajeros no residentes. Reino Unido fue el principal mercado emisor, con el 26,7% del total, según datos del instituto estadístico.

Canarias fue el destino preferido en apartamentos, con más de 2,4 millones de pernoctaciones y un aumento del 6,6% respecto a diciembre de 2024. También tuvo la mayor ocupación, con el 82,0% de los apartamentos ofertados.

Por zonas turísticas, Gran Canaria fue el destino preferido, con más de 945.000 pernoctaciones y también presentó el mayor grado de ocupación, del 84,6%. Los puntos turísticos con mayor número de pernoctaciones fueron San Bartolomé de Tirajana, Mogán y Arona.

CAEN LOS CAMPINGS

Las pernoctaciones en campings descendieron un 0,8% en diciembre respecto al mismo mes de 2024. Las de residentes bajaron un 10,9%, mientras que las de no residentes aumentaron un 4,4%.

Durante diciembre se ocuparon el 42,8% de las parcelas ofertadas, un 3,5% menos en tasa anual. El grado de ocupación en fin de semana fue del 42,4%, con un descenso del 8,7%. El 69,6% de las pernoctaciones las realizaron viajeros no residentes. Alemania fue el principal mercado emisor, con el 42% del total.

Comunitat Valenciana fue el destino preferido en campings, con más de 672.000 pernoctaciones, y un descenso del 3,4% en tasa anual. Comunitat Valenciana alcanzó también el mayor grado de ocupación, con el 62,8% de las parcelas ofertadas.

Por zonas turísticas, Costa Blanca fue el destino preferido, con más de 342.000 pernoctaciones y también presentó el mayor grado de ocupación, con un 84,4%. Los puntos turísticos con más pernoctaciones fueron Benidorm, Mazarrón y Cabanes.

CASTILLA Y LEÓN FAVORITO PARA EL ALOJAMIENTO RURAL

Las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural disminuyeron un 1,5% en diciembre respecto al mismo mes de 2024. Las de residentes bajaron un 0,8% y las de no residentes un 5,3%.

Se ocuparon el 17,8% de las plazas, un 1% más que en diciembre de 2024. El grado de ocupación en fin de semana se situó en el 29,6%, con descenso anual del 0,7%.

Castilla y León fue el destino preferido, con más de 148.000 pernoctaciones, un 7,3% menos que en diciembre de 2024. Canarias alcanzó el mayor grado de ocupación, con el 42%.

Por zonas turísticas, Pirineos fue el destino preferido, con más de 42.000 pernoctaciones. La Isla de Tenerife alcanzó la mayor ocupación, con el 46,3% de las plazas ofertadas.