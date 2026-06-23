Pontevedra pone en marcha un Observatorio Turístico para planificar el crecimiento del sector en la ciudad

PONTEVEDRA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pontevedra ha presentado este martes su nuevo Observatorio Turístico, una plataforma de análisis de datos concebida para reforzar la planificación del sector y facilitar la toma de decisiones basadas en información objetiva.

Esta "herramienta viva", desarrollada por la empresa especializada Vivential Value, pretende convertirse en un sistema permanente de seguimiento de la actividad turística del municipio.

La concejala de Promoción de la Ciudad, Anabel Gulías, ha destacado durante la presentación que el objetivo del proyecto es promover el desarrollo turístico "sin sacrificar la calidad de vida de la ciudadanía". En este sentido, ha defendido el modelo impulsado por el gobierno local, centrado en la captación de visitantes a través de la oferta cultural y deportiva y alejado de fórmulas asociadas al turismo masivo.

El observatorio integra información procedente de distintas fuentes oficiales, entre ellas el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Galicia (REAT), AENA y diversos servicios municipales, como la oficina de turismo o la página web institucional.

La plataforma incorpora además datos de telefonía móvil para analizar los movimientos de los visitantes y herramientas de seguimiento de la reputación online vinculada a la oferta alojativa de la ciudad.

Durante el acto, Rafael González, representante de Vivential Value, explicó que Pontevedra atraviesa una etapa de crecimiento turístico y señaló que los primeros indicadores recopilados por el observatorio muestran una evolución favorable del destino.

Entre los datos más destacados figura el aumento del turismo internacional. Según la información obtenida a través de la telefonía móvil, el peso de los visitantes extranjeros pasó del 14% en 2024 al 21% en 2025. Francia y Portugal continúan siendo los principales mercados emisores, aunque también se aprecia una mayor presencia de viajeros procedentes de Estados Unidos, Países Bajos y Alemania.

La evolución de las pernoctaciones también refleja una tendencia al alza. Durante el primer trimestre de 2026 se registraron cerca de 34.000 estancias en alojamientos de la ciudad, un 16% más que en el mismo periodo del año anterior. Asimismo, la estancia media entre enero y abril alcanzó las 1,8 noches, lo que supone un incremento del 7% respecto al mismo cuatrimestre de 2025.

Los responsables del proyecto subrayaron además el carácter abierto de la herramienta. El observatorio estará disponible para la ciudadanía, empresas, investigadores y profesionales del sector turístico una vez concluyan los trámites administrativos vinculados a la justificación de los fondos europeos que han contribuido a financiar la iniciativa.

La previsión del Concello es que la plataforma pueda consultarse a través de la web municipal después del verano.