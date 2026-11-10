Rueda anima a los brasileños a vivir la experiencia del Camino de Santiago en el Xacobeo 27

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante su visita a Brasil - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

RÍO DE JANEIRO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha presentado este martes el Xacobeo 27 en Río de Janeiro y ha animado a todos los brasileños a visitar Galicia y vivir la experiencia de peregrinar a Santiago a través de los diferentes caminos.

Tal y como ha informado la Xunta, más de 564.000 peregrinos recogieron su compostela en lo que va de año, superando ya el récord histórico del 2025. De ellos, más de 8.300 procedían del Brasil, que ocupa el undécimo lugar como país de origen de los turistas que realizan el Camino.

El presidente de la Xunta también ha asistido a la reunión de cierre de mandato de la Comisión Delegada del XIII Consello de Comunidades Galegas, donde Rueda quiso agradecer el trabajo que llevan a cabo los centros gallegos distribuidos por todo el mundo y que forman parte de dicho Consello. Este miércoles se reúne también su Plenario.

Cabe destacar que el país anfitrión para esta cita, Brasil, es el segundo del mundo con mayor presencia gallega, con más de 55.000 gallegos residentes. La cita tuvo lugar en la Associação Recreio dos Anciãos para Asilo da Velhice Desamparada.