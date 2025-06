Santiago atópase no 90% de ocupación hostaleira a días da inauguración do Son do Camiño

Archivo - Festival Ou Son do Camiño - GADIS-O SON DO CAMIÑO - Archivo

O festival congregará no Monte do Gozo a miles de espectadores os días 12, 13 e 14 de xuño

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

A ocupación media dos hoteis en Santiago é do 90%, con algunhas habitacións libres á espera das reservas de última hora, en vistas ao comezo do festival O Son do Camiño, programado para este xoves, 12 de xuño.

Segundo os datos que manexa a Unión Hostaleira --que agrupa máis da metade das prazas hostaleiras da cidade--, existen algúns hoteis que xa se atopan ao 100%, "especialmente os que se sitúan máis próximos ao festival", explica a entidade a Europa Press.

Tal e como destaca, O Son do Camiño é un "evento magnífico para todos os efectos e resulta beneficioso para a cidade".

Ademais, engaden que "a boa noticia é que as tarifas de venda son máis elevadas", polo que hai un "incremento de rendibilidade moi sensible". En concreto, realizando unha procura polas principais páxinas de reservas de hoteis atópanse que o prezo medio dunha noite está ao redor dos 125 euros, chegando mesmo aos 300 euros.

A sexta edición do evento inaugurarase este xoves, cunha duración de tres días --12,13 e 14 de xuño-- nos que actuarán máis de 40 artistas nacionais e internacionais, entre os que están Duki, Bryan Adams, Bad Gyal, Amaral ou Steve Aoki.

MÁIS DE 300 EFECTIVOS DE SEGURIDADE

Para iso, a cidade contará cun total de máis de 300 efectivos --tanto da Policía Nacional como da Local ou Bombeiros-- que velarán pola seguridade do festival.

Esta información trasladárona a subdelegada do Goberno, María Rivas; o concelleiro de Mobilidade e Convivencia, Xan Duro, e a alcaldesa, Goretti Sanmartín, despois da xunta de seguridade cidadá mantida este luns.

Por parte das Forzas e Corpos de Seguridades do Estado, que integra á Policía Nacional e á Garda Civil, participarán máis de 250 efectivos. Estarán presentes, de novo, as unidades de Seguridade Cidadá e móbil. Esta segunda estará localizada na estación intermodal, desde onde sairán as lanzadeiras ao Monte do Gozo, no que se sitúa o recinto do festival.

Así mesmo, contará coa colaboración das unidades de investigación, a Unidade de Prevención e Reacción (UPR) e a Unidade de Intervención Policial (UIP), o que permitirá o despregamento de medios áereos a través de sistemas de drones e antidrones. A labor dos medios do Estado complétana Policía Local, Protección Civil, Bombeiros, Cruz Vermella e un posto avanzado da Axega.

Desta forma, un ano máis, o Concello mantén os autobuses lanzadeiras co fin de "evitar os problemas de tráfico". Esta medida é paralela ao correspondente plan de circulación establecido, xa comunicado aos veciños da zona, cos cortes correspondentes e cos cartóns que autorizan o paso. "Nese sentido, non esperamos grandes obstáculos", confiou Duro.

Ademais, anticipou que a entrada da xente será "gradual", xa que o groso dos asistentes chegarán a partir do venres, onde xa se espera un cheo total, que corresponde a un aforamento de 42.000 persoas.

ESTÍMASE CHEGAR AO 100% DA VENDA

Pola súa banda, a organización do festival trasladou a Europa Press que a venda total atópase no 98%, e estímase chegar ao 100% coas compras de última hora, xa que "apenas quedan entradas".

De feito, concretaron que entradas como as do sábado atópanse esgotadas "desde hai moito tempo" e o número de abonos vendidos é superior ao das entradas diarias.

O recinto conta cunha capacidade de 42.000 asistentes por día, o que supón un total de 126.000 espectadores. Aínda que non existen datos dos asistentes totais esperados, augúrase que as cifras roldarán as do ano pasado, posto que "non se produciu un aumento da capacidade do aforamento", aínda que "todo depende da ocupación hostaleira e outros datos que aínda descoñecen".

BRYAN ADAMS, AMARAL E STEVE AOKI

O festival será inaugurado por Duki, Bryan Adams e Franz Ferdinand como cabezas de cartel, que estarán acompañados de Mikel Izal, Nil Moliner, Dollar Selmouni, Paul Thin, Galician Army e Filloas.

Ademais das actuacións no escenario Son Electro by Repsol, especializado na música electrónica, con djs como Bárbara Lago, Benwal, Dexphase, Indira Paganotto, Teresa Ferreiro e Vendex.

O venres 13 estarán en Santiago, a banda Kasabian, Bad Gyal, Kase.O, Amaia, Carolina Durante, Juan Magán, Siloé, Merino e Aiko. Pola súa banda, en Son Electro by Repsol estarán, Adiel, Àme (Live), Andrés Campo, Héctor Llamazares, Karras Martínez e Mano Le Tough.

Finalmente, o evento pecharase o sábado 14, con The Prodigy, Estopa, Amaral, Steve Aoki, Dani Fernández, La La Love You, Lia Kali, Marlena, The Rapants, Tain e Capital Voskov. Tamén, coa actuación electrónica de Dennis Cruz, Honey Dijon, Jayda G, Tsha, Viviana Casanova e Yahaira.