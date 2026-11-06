Volotea incorpora Madrid a sus nuevas rutas desde el aeropuerto de A Coruña

Archivo - Panel del aeropuerto de Alvedro - AYUNTAMIENTO DE CULLEREDO - Archivo
A CORUÑA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -
La compañía aérea Volotea incorporará una nueva conexión directa entre A Coruña y Madrid, ampliando así su apuesta por el aeropuerto de Alvedro pocas horas después de la presentación oficial de las nuevas rutas impulsadas por el Ayuntamiento a través del Consorcio de Turismo y Congresos de A Coruña.
La ruta comenzará a operar el próximo 27 de noviembre con un vuelo diario por sentido y ofrecerá 43.560 plazas y 242 vuelos hasta marzo de 2027.
Las salidas desde A Coruña, informa el consistorio, se realizarán a las 19.10 horas, mientras que los vuelos desde Madrid partirán a las 17.15 horas.
Con esta incorporación, Volotea pasará a operar seis rutas nacionales desde Alvedro: Madrid, Bilbao, Málaga, Valencia, Sevilla y Alicante.