Wilson (Ryanair): "El monopolio de Aena no entiende que hay que competir si se quiere crecer"

Ryanair insiste en reclamar bajadas en las tasas en aeropuertos regionales y acusa a Lucena de "afirmaciones falsas"

MADRID, 4 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

El CEO de Ryanair, Eddie Wilson, ha acusado al presidente de Aena, Maurici Lucena, de no comprender la dinámica competitiva del mercado, tras la decisión de la aerolínea irlandesa de reducir vuelos en aeropuertos regionales españoles por las tasas de Aena. Según Wilson, la competencia es necesaria para el crecimiento empresarial pero el gestor aeroportuario español ha preferido perjudicar el tráfico, al turismo y el empleo al mantener sus tasas elevadas.

"El monopolio de Aena, dirigido por expolíticos como el señor Lucena, no entiende que hay que competir si se quiere crecer. Prefieren subir tasas y atacar a sus principales clientes, como Ryanair, en lugar de competir con otros países europeos reduciéndolas, lo que impulsaría el crecimiento, especialmente en los aeropuertos regionales de España, que están casi al 70% vacíos", afirma el directivo, que retirará por ese motivo un millón asientos de los aeropuertos españoles en la temporada de invierno.

Tras pedirle que se "tranquilice", puntualiza varios elementos de lo que califica como "emotiva respuesta de tres páginas" ofrecida este miércoles por Aena que, en su opinión, está "repleta de afirmaciones incorrectas".

Respecto a las subidas de precios, desmiente que las subidas de Aena no afecten al tráfico, y califica de "absurdo" que se ignore el impacto en los ciudadanos. La aerolínea afirma que sus tarifas bajaron un 7% el año pasado, contradiciendo la versión de Lucena.

Respecto a la inversión en España, acusa a Aena de no considerar la base permanente de un avión Boeing de 100 millones de dólares como una "inversión en España".

Además, Ryanair niega que traslade sus aviones a aeropuertos donde los billetes sean más caros. En cambio, asegura que se están moviendo a países como Italia, Hungría, Suecia o Marruecos, donde se han eliminado impuestos a la aviación o bajado tasas.

El CEO de Ryanair ha sido contundente en su comunicado. "Los aeropuertos y regiones españolas están sufriendo porque el monopolio de Aena sigue subiendo las tasas", ha declarado, contraponiendo la situación de España con la de otros países de la Unión Europea que, según él, están bajando sus tarifas para estimular el crecimiento.

Wilson ha acusado a Lucena de no entender la necesidad de competir y de "atacar a sus principales clientes" en lugar de buscar el crecimiento. "España seguirá rezagada respecto al crecimiento de tráfico y turismo de otros países de la UE mientras siga protegiendo a este monopolio aeroportuario de Aena", ha sentenciado.

El CEO de Ryanair ha emplazado a Lucena a dedicar su tiempo a bajar las "tasas no competitivas" en los aeropuertos regionales, que están "casi al 70% vacíos", en vez de "lanzar notas de prensa emocionales e inexactas".

Wilson ha reiterado la intención de Ryanair de expandir su flota con la compra de 330 nuevos aviones a Boeing y ha expresado su deseo de basar al menos 30 de ellos en España, algo que no hará mientras Aena "siga subiendo tasas y haciendo que los aeropuertos regionales españoles sean tan poco competitivos".