Xunta afea "visión localista" a las tres ciudades con aeropuerto, al competir entre ellas por conexiones

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, ha apuntado a una "visión localista" de las tres ciudades con aeropuertos como uno de los principales problemas de los últimos años en Galicia. Todo ello en el contexto de una semana en la que el Clúster de Turismo realizó una propuesta para especializar las tres terminales gallegas.

En una entrevista a la Cadena SER, recogida por Europa Press, Merelles ha explicado que dentro de la comisión de coordinación aeroportuaria de Galicia se creó un grupo de trabajo en el que están saliendo elementos que "van a poder permitir avanzar y tratar de coordinar mejor los aeropuertos, atraer más aerolíneas y lograr conexiones directas con el extranjero".

En este sentido, el director de Turismo ha apuntado a la "visión localista" de los municipios gallegos con aeropuertos --Vigo, Santiago y A Coruña-- como uno de los principales problemas de los últimos años, ya que, asegura, "compiten entre ellos a veces por la misma línea o conexión".

Con respecto a los datos turísticos de esta Semana Santa, enmarcada en la guerra en Oriente Próximo, que ha generado la subida del precio de los combustibles -- entre otras consecuencias --, Merelles ha señalado que "se están cumpliendo las previsiones".

"Hay cierto retraimiento quizás porque los precios de los combustibles son elevados y hay que también tener en cuenta que en estas vacaciones cortas hay muchos desplazamientos en automóvil, pero en los lugares más turísticos la ocupación está en el 80%, mientras que en el resto los datos son superiores al 60%", ha detallado, citando la información del Clúster del Turismo.

Además, ha destacado que cada vez más zonas de la Comunidad "ganan protagonismo" en estas fechas, algo "muy positivo" porque la actividad turística "se desconcentra" y todo el territorio supone un "atractivo" para los visitantes.

XACOBEO 2027 Y VISITA DEL PAPA

En este sentido, Xosé Merelles ha sido preguntado por los avances de cara al próximo Año Xacobeo 2027. Al respecto, ha lamentado que la "inacción" del Gobierno central --al no aprobar los presupuestos-- está produciendo un "retraso a la hora de que las empresas puedan desgravarse y colaborar con ellos" para que sea "uno de los mayores de la historia".

"A pesar de que nos reunimos con más de medio centenar de compañías que quieren colaborar con nosotros, todo esto no se puede materializar precisamente por ese retraso en la aplicación de las desgravaciones", ha desarrollado.

Consultado por la posible visita a Galicia del Papa, Leon XIV, durante la celebración del Año Santo, el director de Turismo de Galicia se ha mostrado optimista. "Parece que si que va a venir, eso es lo que nos transmiten interlocutores", ha afirmado.

REGULACIÓN DE ESPACIOS

También, Merelles ha abordado los avances en la regulación de los flujos turísticos en zonas como el faro de Fisterra, indicando que están ultimando la primera fase de este plan que pasará por la limitación de accesos, por ejemplo, a vehículos.

En esta línea, ha considerado "positivo" que se tomen decisiones como esta en zonas como puede ser el Casco Histórico de Santiago y el entorno de la catedral para evitar aglomeraciones. Igualmente, ha subrayado que aunque "hay momentos de elevada concentración nunca vieron saturación".