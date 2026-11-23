SANTIAGO DE COMPOSTELA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade hace público este lunes el informe de impacto ambiental del proyecto de un cámping de turismo en el lugar de Piñarrostro, en la parroquia de A Cova, en Carballedo (Lugo).

Se trata de un cámping promovido por Cala Verde Sanxillao, S.L. que consiste en la ejecución de un proyecto turístico de una estrella compuesto por 10 cabañas turísticas y la rehabilitación de una edificación para usos comunes, además de la urbanización del ámbito.

La intervención se fundamenta, según el documento, en "la mínima alteración del entorno mediante el aprovechamiento de los elementos existentes".

El proyecto se llevará a cabo en 40 parcelas en proceso de agrupación, y con una superficie total de 27.278,91 metros cuadrados, en el lugar de Piñarrostro.