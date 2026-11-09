La Xunta destinará 14 millones los próximos dos años a mantenimiento y conservación del Camino de Santiago

SANTIAGO DE COMPOSTELA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consello de la Xunta ha sido informado este lunes de la próxima tramitación del expediente de contratación del servicio para la conservación integral de los Caminos de Santiago a su paso por Galicia. El expediente cuenta con un presupuesto de licitación de casi 14 millones para dos años, prorrogables uno más, con lo que el valor estimado total asciende a unos 20 millones de euros.

La próxima licitación permitirá que las empresas se presenten al proceso en cuanto se publique en la plataforma de contratación con la previsión de que esté adjudicado a comienzos de año. Las actuaciones tienen como objetivo garantizar que la totalidad de la red de itinerarios jacobeos se mantenga en las condiciones adecuadas para el tránsito de los peregrinos, mediante la ejecución de las operaciones, tareas y atenciones periódicas necesarias para todos los tramos que pertenecen al Camino de Santiago.

Para eso, la contratación se estructura en ocho lotes correspondientes al Camino Francés, el Camino de Invierno, el Camino Mozárabe-Vía de la Plata, el Camino Portugués y su variante por la Costa (agrupados en un mismo lote), el Camino de Fisterra-Muxía, el Camino Inglés, el Camino del Norte y el Camino Primitivo.

Entre las actuaciones previstas figuran trabajos de vigilancia que incluirán recorridos periódicos por los distintos itinerarios para identificar posibles defectos o incidencias en la conservación de los elementos que forman parte de la red jacobea, para evitar el deterioro de los caminos.

El contrato contempla también intervenciones de urgencia para resolver incidencias que puedan afectar a la seguridad o a la circulación de los peregrinos. Entre ellas se incluyen la limpieza de vertidos accidentales, la retirada de animales muertos y de árboles caídos sobre los itinerarios, así como la limpieza de desprendimientos ocasionales.

A estas tareas se suman labores habituales de conservación, como el desbroce y limpieza de la vegetación, la poda de árboles en el ámbito de los caminos, la inspección y limpieza de arquetas, cañerías y alcantarillas, así como la reparación y mejora de la señalización.

Esta nueva contratación, que se financiará con cargo a los presupuestos de los años 2027, 2028 y 2029, se enmarca en las actuaciones previstas en el Plan director de los Caminos de Santiago y en el compromiso de la Xunta de garantizar una atención adecuada a los peregrinos y mantener la red jacobea "en las mejores condiciones".