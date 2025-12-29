La Xunta proyecta una campaña para promocionar el Xacobeo a la que destinará 6,9 millones de euros

Archivo - Peregrinos realizando el Camino de Santiago. - AYUNTAMIENTO DE TUI - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha autorizado la licitación de un acuerdo dotado con 6,9 millones de euros para promocionar el turismo e incentivar el sector a lo largo de 2026 y comienzos del Año Xacobeo 2027.

Así ha avanzado el Gobierno gallego en el último Consello de este año, celebrado este lunes, en el que la administración autonómica ha detallado que esta nueva campaña busca "acompañar el crecimiento sostenido del turismo en la Comunidad" y la preparación para 2027.

Según ha trasladado la Xunta, otro propósito de la campaña es destacar la "consolidación" de Galicia como un destino y también el "reparto de la riqueza" generada por el turismo en el territorio.

Por ello, el Gobierno autonómico quiere reforzar, a lo largo de 2026, la marca Galicia Calidade para "seguir con el posicionamiento de la comunidad como destino internacional y competitivo".

En cualquier caso, los casi 7 millones de euros serán adjudicados a través de un proceso abierto para emisión de la campaña en anuncios en televisión, radio, prensa, revistas y ediciones digitales.

Además, el acuerdo marco incluirá los costes de la estrategia, investigación, planificación, ejecución, justificación y evaluación de las campañas en medios de comunicación durante su vigencia.

AJUSTES PARA AYUDAS A LA ARTESANÍA

El Consello de la Xunta también ha dado luz verde a la convocatoria de ayudas de 2026 de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración para impulsar la innovación y sostenibilidad del comercio local y artesanal.

El Gobierno gallego sostiene que esta medida amplía el período subvencionable y el número máximo de personas empleadas por solicitante, llegando así a "más negocios beneficiarios y avanzando en la simplificación administrativa para agilizar la concesión de aportaciones".

Tal y como ha trasladado la Xunta, el programa cuenta con un presupuesto de 3,95 millones de euros y tres líneas compatibles entre sí, orientadas a la digitalización e innovación comercial, a la modernización y mejora de la imagen, eficiencia y sostenibilidad.

Así las cosas, la convocatoria está dirigida a comerciantes minoristas con tienda física y a talleres inscritos en el Registro General de Artesanía de Galicia.

Además de apoyar el sector comercial, otro objetivo es ayudar en el acondicionamiento y reforma de los locales comerciales.

IMPULSO A LA OFERTA TURÍSTICA DE VILANOVA DE AROUSA

La Xunta también ha anunciado que contribuirá con 900.000 euros a la construcción de un área deportiva en el talaso O Terrón, en Vilanova de Arousa.

En este sentido, la administración autonómica ha firmado este lunes el convenio por el que se cierra la colaboración entre Turismo de Galicia y el ayuntamiento de la localidad pontevedresa.

En concreto, el convenio prevé un edificio que funcione como equipamiento para el ocio, desarrollo y promoción de actividades saludables. La idea, ha informado la Xunta, es que esta instalación funcione según un modelo de organización y en un programa flexible abierto a la participación.

Las actuaciones en el edificio están valoradas en 1,81 millones de euros, de los cuales Turismo de Galicia aportará la mitad. En esta línea, la obra se enmarca dentro de los objetivos que contribuyan a potenciar el turismo en la Comunidad.

INTEGRACIÓN

En otro orden de cosas, la Xunta también ha avalado un acuerdo para la creación y calificación del Centro de Interpretación dos Muíños Industriais de Xuvia, gestionado por el Ayuntamiento de Narón.

En concreto, el centro pasará a integrarse en el Sistema gallego de centros museísticos, gracias a su "contribución en la difusión y puesta en valor de un testimonio significativo de la evolución de las actividades industriales en Galicia".

De ese modo, la Xunta ha trasladado que esta nueva incorporación se sumará a la red de 96 espacios reconocidos, entre los cuales se encuentran otros tres centros de interpretación del patrimonio cultural: el de la Fundación Legar en Quiroga; el de la Torre de Hércules, en A Coruña; y el del Muíño do Pan de Baamonde.