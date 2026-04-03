La Xunta traduce la guía 'Galicia en Ruta' a seis nuevos idiomas para internacionalizar el territorio

Costa de Galicia - Xunta de Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha anunciado que traducirá la guía 'Galicia en Ruta' a seis nuevos idiomas para garantizar que la oferta turística del territorio llegue al mayor número de mercados internacionales.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en una nota de prensa, este manual presenta 12 itinerarios distintos, mediante los que estructurar las estancias en función de los días disponibles, las zonas de partida o los recursos que se quieren visitar.

La guía, editada inicialmente en castellano y presentada en Fitur 2026, está a nada de presentar las versiones en gallego y en inglés, mientras que próximamente se traducirá al portugués, francés, alemán e italiano.

Así, entre la docena de recorridos disponibles, se proponen tres rutas en las que visitar los principales destinos de la comunidad en ocho, cinco y tres días. Otros siete itinerarios toman como punto de partida las siete principales localidades de Galicia. Además, se presentan dos rutas por las fronteras de la Comunidad.

De esta manera, tres de las rutas que se incluyen en la guía se estructuran en función del tiempo disponible para conocer la comunidad, tomando como punto de partida distintas localidades para recorrer algunos de los principales recursos en materia de patrimonio natural, cultural y gastronómico.

El itinerario de ocho días arranca en O Cebreiro para finalizar en Monterrei, tomando como origen o destino las siete principales localidades de Galicia. La ruta de cinco días comienza también en O Cebreiro y sintetiza parte del recorrido para terminar en el Mirador de Soutochao.

Por su parte, la de tres días se organiza en torno a las ciudades de Santiago, A Coruña, Pontevedra y Ourense y propone una serie de visitas por la costa atlántica y por el interior, finalizando en Parada de Sil.