28A.- Jover insisteix que el REB "s'ha de millorar" i assegura que Podem "surt a guanyar" a Balears

La cap de llista de Podem Balears al Congrés dels Diputats, Antònia Jover, ha insistit que el Règim Especial de Balears "és un primer pas però s'ha de millorar" i ha assegurat que la formació morada "surt a guanyar les eleccions" en relació als comicis electorals del 28 d'abril.

Així s'ha expressat Jover en declaracions a la premsa durant un debat celebrat aquest dijous sobre el paper de la formació morada en les eleccions generals i l'horitzó de treball "quan siguin diputades", en referència a Jover i a la número 2 per la llista de Podem Balears al Congrés, Lucía Muñoz.

"Comptem amb l'experiència dels nostres predecessors i amb tota la força després d'haver aconseguit coses que ens van dir que no es podien fer", ha etzibat Jover, qui així mateix ha ressaltat el "treball fet" en relació a la pujada del Salari Mínim Interprofessional a 900 euros o la pujada de les pensions que, segons ha sostingut, "no només és per a la gent de la Península sinó que també afavoreix Balears".

Per la seva banda, Muñoz ha apuntat que contribuirà a "feminitzar la política" i ha avançat que "la lluita contra el canvi climàtic és una prioritat", a més de considerar que "el que diferencia a Podem de la resta de formacions és l'aposta per les polítiques socials".