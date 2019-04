Acotur celebra que les obres de la segona línia de Platja de Palma hagin acabat "abans del programat"

Publicado 10/4/2019 13:53:53 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

L'Associació de Comerciants i Empreses de Serveis Turístics de Mallorca (Acotur) ha celebrat aquest dimecres que les obres de la segona línia de Platja de Palma hagin acabat "abans del programat" i "amb solament tres escasses setmanes d'execució".

En un comunicat emès per Acotur, s'ha informat que s'han reunit amb la Comissió de Seguiment de Platja de Palma per donar per finalitzades les obres i en la trobada han volgut mostrar el seu agraïment als responsables, tècnics, arquitectes, operaris com al departament d'infraestructures de l'Ajuntament de Palma responsable d'aquestes obres i a l'empresa executora Aglosma.