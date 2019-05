Actúa proposa que Son Reus sigui un "vaixell almirall" de la protecció dels animals a Palma

Publicado 16/5/2019 18:01:48 CET

PALMA DE MALLORCA, 16 Maig (EUROPA PRESS) -

La candidata d'Actúa a l'Ajuntament de Palma, Shirley Siles, ha demanat aquest dijous un "canvi radical" del centre municipal de Son Reus i ha proposat convertir-ho en un "vaixell almirall" de la protecció dels animals a la ciutat.

En un comunicat emès pel partit, s'ha explicat que aquest "canvi radical" passa per modificar la gerència del centre, esmenar les deficiències de les instal·lacions i ampliar-les, incrementar l'horari d'obertura i canviar de la normativa per augmentar les adopcions.

En aquest sentit, Siles ha criticat "les males condicions" en la qual es troben els animals, "especialment els moixos", ja que "alguns d'ells arriben sans al centre municipal i surten gairebé moribunds".

Així mateix, ha insistit que més de 10.000 persones recolzen la petició de voluntaris del centre municipal que reclamen la dimissió de l'actual director perquè "són moltes les denúncies dels voluntaris que declaren males pràctiques per part del director".

El número 2 a l'Alcaldia, Guillermo Amengual, ha retret que "en quatre anys amb prou feines s'hagin dut a terme mesures de protecció animal malgrat les promeses durant la campanya electoral".

"Palma no és una ciutat amiga dels animals, no reuneix uns mínims de protecció animal i els partits polítics no han estat a l'altura del que mereixen els animals. Des d'Actúa serem la veu dels animals en les institucions", ha declarat Amengual.