AMP.- Armengol reconeix que el Govern prepara un pla d'estabilitat per haver superat el sostre de despesa de 2018

Publicado 10/9/2019 16:16:18 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 Set. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern de Balears, Francina Armengol, ha reconegut aquest dimarts al ple del Parlament que el Govern prepara un pla d'estabilitat financera pel fet que Balears va superar el sostre de despesa de 2018, entre altres motius, ha considerat la presidenta, pel pagament de les sentències judicials de la Comunitat i pel préstec que va haver de demanar l'administració per fer front al desastre natural que va tenir lloc a la localitat de Sant Llorenç.

Així ha contestat Armengol a la pregunta del portaveu de la formació El Pi-Proposta, Jaume Font, que ha preguntat quines mesures d'eficiència econòmica posarà en marxa el Govern, per fer front al desajustament econòmic al pressupost de Balears. A més, la presidenta ha reiterat que Balears és una comunitat "infrafinançada" i que compten que els 177 milions d'euros pendents dels recursos autonòmics per part de l'estat arribin aquest 2019.

Respecte al pla autonòmic d'estabilitat financera, Armengol ha explicat que des del Govern estan "mirant partida per partida" per poder explicar al Ministeri d'Hisenda com equilibraran els comptes públics de l'any 2019 i 2020 "des del rigor i des de la defensa dels interessos de les Illes". Així mateix, ha indicat que aquest pla no afectarà els serveis fonamentals dels habitants de Balears.

D'altra banda, la presidenta del Govern ha considerat que el problema del finançament de l'arxipèlag es localitza en el "bloqueig polític" que existeix actualment en la política espanyola. Així mateix, ha reivindicat que els 177 milions pendents per part de l'Estat, "són recursos dels ciutadans de la Comunitat Autònoma que ja han pagat al Govern espanyol i no hi ha cap dubte que han de ser retornats" a Balears.