Armengol assegura haver donat "el màxim" per "controlar" els preus del lloguer a Balears

Publicado 5/3/2019 11:52:19 CET

PALMA DE MALLORCA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha assegurat haver donat "el màxim" durant aquesta legislatura per "controlar" els preus del lloguer a Balears.

"És un dels temes cabdals d'aquesta comunitat autònoma i s'ha treballat moltíssim dins de l'àmbit de les nostres competències. Aquest Govern ha treballat intensament per solucionar els problemes de la nostra ciutadania", ha explicat en el ple d'aquest dimarts.

Armengol ha fet aquestes declaracions en resposta a la pregunta del portaveu de Podem, Alberto Jarabo, sobre si considera adequat que es limitin els preus de lloguer en zones d'especial dificultat d'accés a l'habitatge.

Així mateix, ha assenyalat que el Govern "ha treballat molt bé en termes de polítiques d'habitatge dedicant part de l'Impost turístic a fer possibles aquestes mesures". "Som una de les CCAA que més ha avançat en temes normatius", ha afegit.

No obstant això, ha recordat que la principal part normativa per controlar els preus que, segons ha confessat, "són excessivament alts", és "de competència estatal", per la qual cosa ha defensat que s'aprovi un decret llei a nivell estatal per "habilitar a les comunitats autònomes a controlar els preus".