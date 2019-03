Armengol celebra que dones i homes sortissin al carrer el 8M "deixant clar que aquest país i aquesta CCAA és feminista"

Publicado 12/3/2019 12:26:56 CET

PALMA DE MALLORCA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha celebrat que dones i homes sortissin al carrer el 8M, amb motiu del Dia Internacional de la Dona, perquè, a parer seu, "van deixar clar que aquest país i aquesta comunitat autònoma és feminista i vol lluitar per la igualtat real entre tots".

"Això ens congratula i ens anima a seguir treballant en aquesta línia, amb mesures com les que donen major visibilitat a les dones investigadores o l'acostament entre el món científic i el talent femení", ha explicat en el ple d'aquest dimarts.

Armengol ha fet aquestes declaracions en resposta a la pregunta de la diputada de Podem Laura Camargo sobre les propostes de promoció de la ciència i de les dones en la ciència per a cadascuna de les illes.

Així mateix, ha subratllat que la Fundació Institut d'Investigació Sanitària de Balears (IdISBa) és "una de les apostes clares per treure talent científic a la regió" i ha recordat que "s'està treballant per definir el seu pla d'igualtat", després d'haver-se creat "una comissió d'igualtat i d'haver-se modificat el comitè científic on solament hi havia una dona".

A més, ha explicat que s'han fet conferències i xerrades en totes les illes per "intentar lligar a les nenes i adolescents al món científic". En concret, s'han realitzat 35 xerrades a Mallorca, 12 a Eivissa i dues a Menorca.