Armengol: "L'única enquesta vàlida és a les urnes, que ningú es relaxi"

Publicado 10/5/2019 10:10:26 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 Maig (EUROPA PRESS) -

La candidata al Govern, Francina Armengol, ha assegurat, en relació a l'enquesta del CIS que els atorga la victòria a la Comunitat, que "l'única enquesta vàlida són les urnes el 26 de maig", pel que ha demanat que "ningú es relaxi". "No hi ha res guanyat ni fet i hem de fer possible una gran victòria socialista amb il·lusió, embranzida i guanyar", ha asseverat.

Armengol s'ha expressat així en la presentació de la candidatura per a les properes eleccions municipals dels Socialistes d'Algaida, Pina i Randa, que està liderada per l'alcaldessa María Antonia Mulet, en un acte amb més de 300 persones.

En la seva intervenció, Armengol ha defensat la importància de "complir el somni de governar vuit anys seguits" per continuar canviant "les coses a millor, com fem els socialistes des de fa anys a Algaida".

La candidata també ha anunciat que vol "ampliar drets" en aquesta comunitat autònoma, i per això aquells joves que tinguin una carrera universitària o una titulació de formació professional "i no hagin oposat treball en el seu àmbit en el primer any després d'haver acabat els seus estudis, tindran sis mesos de treball garantits per part del Govern".

Per la seva banda, la candidata al Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha advertit que el 26 de maig es juguen "molt". "Hem de treballar per guanyar les eleccions i pintar de vermell Algaida, Mallorca i Balears", ha dit.

En aquest sentit, Cladera ha avançat que vol "presidir el Consell de Mallorca per apostar per una illa més sostenible", que "avanci mediambientalment, que preservi el paisatge i territori, que reparteixi millor la riquesa que genera el turisme, que sigui igualitària i que estigui pensada en femení".

Ambdues candidates han tingut paraules de "força i agraïment" per a la candidata a l'alcaldia, María Antonia Mulet, a qui Armengol ha definit com "una dona brutal, que es desviu pel seu poble i els seus ciutadans.