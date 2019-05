Bankia haurà d'abonar 677.000 euros a la Conselleria de Turisme per un impagament entre 2009 i 2015

Publicado 23/5/2019 14:20:10 CET

PALMA DE MALLORCA, 23 Maig (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB) ha determinat que Bankia ha d'abonar 677.553 euros al Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics (CBAT), òrgan de la Conselleria d'Innovació, Investigació i Turisme que gestiona les places turístiques de Mallorca, per un impagament entre els anys 2009 i 2015.

Segons han informat, el 2009, la Caixa de Balears 'Sa Nostra' es va incorporar a la Junta Rectora del CBAT i va adquirir el compromís de remunerar el saldo del compte corrent que tenia el Consorci en aquesta entitat bancària. L'acord establia que aquesta remuneració s'havia de fer sota unes condicions econòmiques beneficioses per a l'Administració. No obstant això, entre 2009 i 2015 Sa Nostra no va abonar els interessos pactats i l'administració no els va reclamar.

D'aquesta manera, no va ser fins a finals de 2015, ja en l'actual legislatura, quan la Conselleria de Turisme va constatar que l'entitat financera només havia abonat 46.502 euros de l'import que havia de pagar, que ascendia a 724.056 euros.

Per això, la junta rectora actual va reclamar a l'entitat bancària, que llavors ja era BMN, l'abonament pendent segons els compromisos adoptats el 2009. Així i tot, l'incompliment va continuar i el CBAT va iniciar accions legals per reclamar la quantia impagada.

Ara, la resolució de l'autoritat judicial desestima el recurs de l'entitat bancària (en l'actualitat Bankia) i dóna la raó a la institució del Govern.

D'aquesta manera, haurà de pagar 677.500 euros al Consorci, que, tal com han ressaltat des del Govern, podrà disposar d'aquesta quantitat per a la propera convocatòria de projectes de reconversió, modernització, diversificació i desestacionalització de l'oferta turística de Mallorca.