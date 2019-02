Barceló inverteix 9 milions en el nou Allegro Isora de Tenerife

Publicado 7/2/2019 17:04:50 CET

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Barceló Hotel Group ha anunciat l'obertura del nou Allegro Isora, el primer establiment del grup a Canàries de la marca Allegro Hotels, que obre les seves portes després d'una inversió de 9 milions d'euros que ha tingut com resultat l'obtenció de la quarta estrella.

L'Allegro Isora és un hotel de 312 apartaments que es troba situat al municipi de Tenerife de Guia d'Isora, molt prop de la platja de la Sorra i dels penya-segats dels Gegants.

El projecte de reforma ha contemplat la redecoració dels apartaments; la tematització d'habitacions per a famílies (Barcy Family Rooms); la construcció d'un centre O-Wellness i un gimnàs a l'aire lliure; la remodelació de la seva piscina exterior i la creació d'una piscina infantil amb un tobogan aquàtic, entre d'altres.

L'hotel també compta amb un renovat Barcy Club per a nens on s'ofereix el programa infantil Happy Minds, inspirat en la innovadora Teoria de les Intel·ligències Múltiples així com un Teens Club per a la diversió dels adolescents.

L'hotel trenca amb els estàndards dels hotels vacacionals: uns gronxadors en el lobby, un 'kissing point', un grup de música en viu en la piscina, així com un bufé obert ininterumpidamente des de les 07:00 fins a les 23:00 hores.