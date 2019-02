Busquets diu que el Govern "no deixa l'economia en els designis de lliure mercat" del turisme

Publicado 19/2/2019 12:12:47 CET

PALMA DE MALLORCA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Govern i consellera d'Innovació, Investigació i Turisme, Bel Busquets, ha dit aquest dimarts que el Govern "no deixa l'economia en els designis de lliure mercat" del turisme que repercuteixen en "males condicions per als treballadors" i, així mateix, ha recordat la intenció de l'Executiu d'allargar la temporada turística.

En el ple d'aquest dimarts, Busquets ha sostingut que hi ha en marxa l'estratègia de 'Better in winter' --Millor a l'hivern-- que cerca allargar aquesta temporada i millorar l'experiència de convivència entre residents i visitants, diversificar el producte i potenciar el turisme de cultura, entre altres aspectes.

"Els resultats ens avalen i créixer un 50 per cent al desembre és un èxit", ha conclòs Busquets, en aquest sentit.

Busquets ha fet aquestes declaracions en resposta a la pregunta de la diputada 'popular' Miquel Jerez sobre quins plans i iniciatives que redundin en la dinamització del sector turístic en temporada baixa s'han dut a terme per allargar temporada alta.

En una reunió entre les comissions executives dels Segments Estratègics Turístics (SET) es va determinar que l'Agència Estratègica Turística de Balears (Aetib) centraria en la desestacionalització turística i "el desenvolupament de productes sostenibles" les accions que es duran a terme durant 2019 com a "eixos estratègics turístics".